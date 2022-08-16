В России за сутки выявили 23 909 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 909, летальных исходов из-за ковида - на 59. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 25 273 случая заражения и 53 смерти, всего с начала пандемии - 18 931 140 и 383 237 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 20 583 против 15 410 днем ранее, до 18 172 070.

За сутки в России госпитализировали 3 411 заболевших ковидом против 1 581 днем ранее (рост на 115,7%). Число госпитализаций увеличилось в 72 регионах и уменьшилось в девяти, еще в четырех ситуация не изменилась.