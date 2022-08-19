В России за сутки выявили 37 609 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 609 против 35 809 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 14 марта, когда зафиксировали 41 055 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 19 037 664 случая заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 65 против 62 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 383 427 человек. Количество случаев выздоровления за сутки составило 21 887 против 21 491 днем ранее до 18 238 128.