В России за сутки выявили 49 761 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 49 761 против 46 321 днем ранее.

Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число заболевших за сутки стало максимальным с 11 марта. Всего с начала пандемии в стране, по данным штаба, выявили 19 578 730 случаев заражения.

За последние сутки штаб зарегистрировал 95 летальных исходов против 92 днем ранее, всего с начала пандемии - 384 441. Количество случаев выздоровления возросло на 38 940 против 39 054 днем ранее, до 18 635 574.