В России выявили 21 687 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 687, летальных исходов из-за ковида - на 107. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 9 августа, когда зафиксировали 16 325 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 24 158 случаев заражения и 91 смерть, всего с начала пандемии - 21 094 872 и 387 666 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 45 437 против 35 294 днем ранее, до 20 221 339.