В России за сутки выявили 6 785 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 785 против 6 088 днем ранее, до 21 597 613. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число выявленных случаев стало максимальным с 30 октября, когда штаб сообщал о 6 803 заболевших.

Количество летальных исходов за сутки возросло на 58 против 59 днем ранее, до 392 060. Число случаев выздоровления увеличилось на 5 865 против 5 557, до 21 003 575.

За сутки в России госпитализировали 1 311 заболевших против 1 341 днем ранее (снижение на 2,2%). Число госпитализаций уменьшилось в 33 регионах, увеличилось в 42, еще в 10 ситуация не изменилась.