В российском аэропорту самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу

Самолет авиакомпании "Победа" в воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в пермском аэропорту Большое Савино. Аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов, сообщается в Telegram-канале аэропорта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инцидент произошел утром в воскресенье, 8 января, Boeing 737-800 рейса ДР 6512, следовавший по маршруту Пермь - Москва, при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из 183 пассажиров или членов экипажа не пострадал, сам самолет также не получил повреждений. Пассажиры доставлены в аэровокзал. Борт на данный момент эвакуируют с полосы на стоянку воздушных судов, аэропорт Большое Савино закрыт для приема и отправления рейсов до момента освобождения ВПП", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в 07:20, при выводе двигателей на режим взлета самолет повело в сторону и он вышел передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на примыкающую к ней часть летного поля. На место происшествия выехал пермский транспортный прокурор, организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров. Причины произошедшего устанавливаются.