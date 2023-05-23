ВТБ заявил, что финальное решение по покупке доли в "Яндексе" примут по итогам переговоров

Банк ВТБ заинтересован в покупке доли в "Яндексе" в составе консорциума, однако финальное решение по сделке будет приниматься после переговоров обо всех условиях соглашения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба банка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВТБ заинтересован в покупке доли в российском "Яндексе" в составе консорциума, подал соответствующую заявку, однако финальное решение о вхождении банка в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях", - сказали в пресс-службе.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин на полях Российско-китайского бизнес-форума сообщил журналистам, что банк заинтересован в участии в консорциуме по покупке доли в "Яндексе", при этом размер доли ВТБ в нем еще будет обсуждаться. Костин добавил, что сделка может быть закрыта до конца года, но не назвал ее сумму. Раскрывать других участников консорциума глава ВТБ не стал.

Ранее издание The Bell сообщало о возможности покупки контрольного пакета акций "Яндекса" консорциумом, в который вошли российские бизнесмены Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, а также банк ВТБ. По данным издания, состав консорциума, их доли и сумму сделки на этой неделе должен обсудить совет директоров "Яндекса", а затем ее предстоит одобрить акционерам компании.