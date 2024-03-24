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В компании, владеющей "Крокус сити холлом" сообщили, что восстановят концертный зал

Россия Материалы 24 марта 2024 06:23 (UTC +04:00)
В компании, владеющей "Крокус сити холлом" сообщили, что восстановят концертный зал

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Компания "Крокус Интернешнл", владеющая "Крокус сити холлом" в Красногорске, выразила свои искренние соболезнования в связи с терактом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, передает Trend.

В компании сообщили, что концертный зал будет восстановлен.

"Мы никогда не забудем тех, кто стал жертвой террористов. Все, что было разрушено их преступными действиями, будет восстановлено", - отметили в компании.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 133.

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