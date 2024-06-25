В связи с терактом в Дагестане арестован экс-глава района

БАКУ /Trend/ - Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов в регионе, арестован на 10 суток решением районного суда.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказала глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Ленинский районный суд города Махачкала, признав Магомеда Омарова виновным в совершении административного преступления, назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток согласно ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ", сказала Мамаева.

Отметим, что во время террористических актов в городах Махачкала и Дербент были обезврежены два сына Омарова, а также его племянник. Сам же Омаров подал заявление об отставке, прежде чем его задержали.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!