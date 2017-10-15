В Турции надеются, что саммит ЕС не усугубит отношения Брюсселя и Анкары

Анкара рассчитывает, что решения предстоящего саммита ЕС не нанесут ущерб отношениям Турции и Брюсселя, заявил РИА Новости председатель национального собрания Турции Исмаил Кахраман на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"На самом деле, это будут неофициальные встречи, и я надеюсь, что по итогам этих встреч не будет принято решений, которые могли бы отразиться на отношениях Турции и ЕС", — заявил глава турецкого парламента.

Саммит стран-членов Евросоюза стартует 19 октября в Брюсселе.