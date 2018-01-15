Сотрудничество США с PYD/YPG угрожает безопасности Турции - МИД

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество США с PYD и YPG, которое противоречит данным Вашингтоном обязательствам и сделанным ранее заявлениям, угрожает национальной безопасности Турции.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в воскресенье.

"Мы не приемлем такого рода инициативы. Мы осуждаем это ошибочное решение и хотим еще раз напомнить, что Турция оставляет за собой право устранять любого рода угрозы", - говорится в заявлении.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что основные разногласия между Турцией и США связаны с тем, что Вашингтон вооружает сирийское крыло РПК, PYD и YPG, а также до сих пор не выполнил требование Анкары об экстрадиции лидера террористической организации FETÖ.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция не исключает возможность проведения новой военной операции против YPG и PYD в сирийском Африне.

Глава МИД отметил, что для Турции обеспечение собственной безопасности является одним из важнейших приоритетов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения новой военной операции в Африне.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе 21 июня этого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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