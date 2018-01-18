Турция и Россия должны согласовать свои действия в случае начала военной операции в сирийском Африне - МИД Турции

18 января 2018 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В случае начала военной операции в сирийском Африне, Турция и Россия должны скоординировать свои действия, так как в Африне находятся российские наблюдатели, сказал Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, координация необходима, для того чтобы российские наблюдатели не пострадали во время военных действий.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что число российских наблюдателей в Африне достигает 200 человек.

Напомним, что ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD («Демократический союз») и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.

По словам вице-премьера, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией.

Боздаг отметил, что Турция предпримет все необходимые меры против провокационных действий США.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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