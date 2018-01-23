Под контроль ВС Турции взят еще один населенный пункт в районе Африна

23 января 2018 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции взяли под контроль еще один населенный пункт в районе Африна - село Хамам, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время продолжаются операции по освобождения района Африн от террористов YPG и PYD.

Согласно сообщению, накануне ВС Турции и отряды Сирийской свободной армии (ССА) взяли под контроль стратегическую высоту Бурсея.
Ранее сообщалось, что в рамках операции «Оливковая ветвь» ВС Турции освободили 12 населенных пунктов от YPG и PYD

Отметим, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией (ССД) военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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