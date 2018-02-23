В Турции началась разработка танков без механиков-водителей

23 февраля 2018 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция приступила к разработке танков, управляемых без механиков-водителей, пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на источник в секретариате оборонной промышленности (SSM).

Сообщается, что в настоящее время SSM осуществляет разработку 16 проектов в оборонной сфере.

Отметим, что 21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция намерена наладить производство танков нового поколения без механиков-водителей.

По словам Эрдогана, Турция должна модернизировать свою оборонную промышленность и стать сильной военной державой.

Глава государства отметил, что сегодня Турция является страной, которая производит отечественные беспилотники и танки.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также производство пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Турция также ведет разработку отечественной боевой лазерной системы.

Ранее в Турции были проведены испытания отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечалось, что эти испытания являются последними, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании «Рокетсан» была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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