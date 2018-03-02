Восемь турецких военных погибли в ходе операции в Африне (Обновлено)

2 марта 2018 01:20 (UTC+04:00)

01:20 (GMT+4) БАКУ /Trend/ - В рамках операции "Оливковая ветвь", проводимой ВС Турции в сирийском Африне, погибли восемь турецких военнослужащих, говорится в заявлении турецкого генштаба.

"В ходе операции "Оливковая ветвь" восемь военнослужащих погибли, 13 получили ранения", - говорится в заявлении.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

00:58 (GMT+4) В рамках операции "Оливковая ветвь", проводимой ВС Турции в сирийском Африне, погибли пять турецких военнослужащих, говорится в заявлении турецкого генштаба.

"В ходе операции пять военнослужащих погибли, семь получили ранения", - говорится в заявлении.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Африне произошла перестрелка между ВС Турции и террористами
Турция 1 марта 19:40
Россия разрешит ввоз баклажанов и салата из Турции
Турция 1 марта 16:43
300 гражданок Турции находятся под арестом в Ираке
Турция 1 марта 16:18
ВС Турции о числе уничтоженных в Африне террористов
Турция 1 марта 11:56
Совбез РФ: США спровоцировали Турцию на операцию в Африне
Турция 1 марта 11:19
Turkish Airlines увеличит пассажиропоток между Турцией и Азербайджаном на 20%
Бизнес 1 марта 10:35
США известна позиция Турции по поводу сирийского района Манбидж - Эрдоган
Турция 1 марта 09:56
Никто не сможет выстоять перед мощью Турции в Африне –Эрдоган
Турция 1 марта 09:23
Состоится встреча стран-участниц проекта «Ляпис-Лазурь»
Бизнес 28 февраля 17:03
Могерини направила письма главам МИД РФ, Турции и Ирана по ситуации в Сирии
Европа 28 февраля 16:54
Турция будет модернизировать принадлежащие Пакистану подводные лодки
Турция 28 февраля 11:43
ВС Турции о числе уничтоженных в Африне террористов
Турция 28 февраля 11:12
ВС Турции приступили к ликвидации тоннелей в сирийском Африне
Турция 28 февраля 09:29
Россия может завершить переговоры с Турцией по поставкам мяса в ближайшие месяцы
Россия 27 февраля 16:20
Turkish Airlines прекратит авиасообщение между Ставрополем и Стамбулом
Турция 27 февраля 15:20
Анкара ведет консультации к встрече глав МИД России, Турции и Ирана
Турция 27 февраля 12:24
Генштаб Турции о числе ликвидированных в Африне террористов
Турция 27 февраля 10:51
ЕС призовет Россию, Иран и Турцию добиваться выполнения резолюции по Сирии
Европа 26 февраля 19:43