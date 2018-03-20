МИД Турции ответил на заявление госдепа об операции "Оливковая ветвь"

БАКУ /Trend/ - Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой ответил на заявление официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт по ситуации в сирийском Африне, сообщают во вторник турецкие СМИ.

"Заявление представителя госдепа США по ситуации в Африне показывает, что США все еще не могут или, к сожалению, не хотят понимать причины, цели и природу операции "Оливковая ветвь". Операция "Оливковая ветвь" направлена против террористов", - сказал официальный представитель.

Он подчеркнул, что операция "Оливковая ветвь" направлена против террористов и ее целья является спасение гражданского населения от гнета террористической организации.

"Все необходимые меры по предотвращению нанесения ущерба мирным жителям были предприняты. Утверждения о том, что операция против террористов в Африне может поставить под угрозу борьбу с ИГ, абсолютно беспочвенны", - сказал Аксой.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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