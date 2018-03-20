ДТП в Турции: более десятка раненых

БАКУ /Trend/ - В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Анкаре ранены 15 человек, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что все раненые были доставлены в ближайшие больницы.

По данным СМИ все раненые являются гражданами Турции.

Отметим, что в феврале этого года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране зарегистрировано 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.

По итогам двух месяцев 2018 года (январь–февраль) в Турции было регистрировано 55 292 случаев ДТП, отмечает управление.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

Твиттер: @rhafizoglu

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