Глава МИД Турции провел телефонный разговор с госсекретарем США

21 марта 2018 02:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр инотсранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на диписточники.

Ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.

Тиллерсон будет исполнять функции госсекретаря до 31 марта.

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