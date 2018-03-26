Турция не будет предпринимать меры в отношении России в связи с "делом Скрипаля"

26 марта 2018 22:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не намерена предпринимать какие-либо меры в отношении России в связи с "делом Скрипаля". Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"Кризис касается отношений России и Великобритании. Они должны решить этот вопрос между собой", - сказал вице-премьер.

Ранее было объявлено, что 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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