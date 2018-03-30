Заявление президента Франции - попытка легализовать террористов – вице-премьер Турции

БАКУ /Trend/ - Заявление президента Франции о том, что Париж готов выступить в качестве посредника между Турцией и боевиками PYD в Сирии ни что иное, как попытка легализовать террористов. Об этом сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, комментируя заявление президента Франции о том, что Париж может выступить в качестве посредника между Анкарой и боевиками PYD в Сирии. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Боздага, такое заявление президента Франции неприемлемо для Турции.

Вице-премьер отметил, что Турция не ведет и не собирается вести переговоры с террористами.

ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) 18 марта освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступил к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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