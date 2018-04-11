Премьер Ирака заявил, что на территории страны нет турецких сил

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что турецкие силы не входили на территорию Ирака, говорится в заявлении главы ведомства, сделанном на еженедельной пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

"Турецкие силы не вошли в Ирак и нет никакого сосредоточения [войск] на границах", — заявил премьер.

В конце марта президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все необходимое, если Ирак не сможет самостоятельно очистить город Синджар от террористической организации РПК. Ранее Эрдоган также пригрозил внезапной военной операцией против города Синджар, если иракское правительство "не разгонит" отряды РПК.

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