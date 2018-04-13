Полиция Анкары разогнала демонстрантов

13 апреля 2018 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция Анкары разогнала демонстрантов, которые требовали отмены чрезвычайного положения в Турции, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что около 100 человек сегодня собрались напротив здания министерства культуры и туризма Турции и требовали отмены чрезвычайного положения в стране. Для разгона демонстрантов полиция Анкары использовала слезоточивый газ.

Ранее Народная республиканская партия Турции (СНР) потребовала от правительства отмены чрезвычайного положения.

Напомним, что ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен.

В то же время были сообщения о том, что чрезвычайное положение в Турции, которое было введено после попытки военного переворота в 2016 году, будет отменено в феврале 2018 года.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Напомним, что в январе текущего года режим чрезвычайного положения в Турции был продлен в шестой раз.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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