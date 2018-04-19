В Турции конфискована крупная партия героина

19 апреля 2018 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе направленной против наркоторговцев спецоперации, полиция турецкой провинции Адана конфисковала 160 килограммов героина, говорится в распространенном в четверг сообщении полиции провинции.
В сообщении полиции отмечается, что в рамках операции имеются задержанные, и все они являются гражданами Турции.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в январе-феврале 2018 года. Также были конфискованы 16 802 килограммов психотропных веществ и 202 килограммов наркотического вещества «банзай».

За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей в Турции были задержаны 3 823 человека, среди которых имеются иностранные граждане.

В 2017 году в Турции было конфисковано 20 тысяч тонн героина.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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