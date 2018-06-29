Турция не откажется от покупки С-400 - пресс-секретарь президента Турции

БАКУ /Trend/ - Турция не откажется от покупки С-400. Об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу Bloomberg комментируя возможность применения США санкций против Турции в связи с приобретением Анкарой российских ЗРК "С-400".

"Турция как суверенная страна вправе самостоятельно принимать решения по подобным вопросам. Турция сама решает, где и какие оборонные системы и технологии приобретать", - сказал он.

По его словам, в случае введения Вашингтоном антитурецких санкций на них будет дан соответствующий ответ. Пресс-секретарь президента указал, что подобный шаг США лишь нанесет ущерб двусторонним отношениям, не заставив при этом Турцию отказаться от своей позиции.

"Вопрос о возврате назад не стоит на повестке дня. Соглашения подписаны, в следующем году будет осуществлена передача. Сделка включает трансфер технологий, что является для нас одним из ключевых моментов. Мы не хотим просто приобрести и использовать готовые технологии, мы стремимся к их производству», - сказал он.

Он отметил, что Турция выступает за хорошие отношения с США. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Анкара никогда не брала, и не будет брать на себя обязательства, ограничивающие ее суверенитет.

Вместе с тем, Калын отметил, что при наличии соответствующих условий Анкара готова также рассмотреть вопрос об использовании ЗРК «"Патриот" и других аналогичных систем западного производства.

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