В Турции перевернулся бронетранспортёр - есть погибшие

28 августа 2018 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Шырнак перевернулся военный бронетранспортёр, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате инцидента погибли двое и получили ранения семь турецких военнослужащих.

Согласно данным СМИ все пострадавшие были доставлены в военный госпиталь.

Также сообщается, что состояние пяти из раненных военнослужащих оценивается как крайне тяжёлое. О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Турции будут продолжать борьбу с терроризмом - минобороны Турции
Турция 09:39
Президент Турции будет назначать военачальников
Турция 10 июля 10:06
Генштаб Турции заявил о ликвидации свыше 20 террористов
Турция 6 июля 10:26
ВС Турции окружили базу террористов на севере Ирака
Турция 2 июля 10:35
В перестрелке с боевиками РПК погибло двое военнослужащих ВС Турции
Турция 27 июня 15:46
Премьер-министр Ирака призвал РПК сложить оружие
Турция 27 июня 09:24
Лента новостей
Президент Узбекистана посетит Таджикистан с рабочим визитом.
Таджикистан 16:46
ООО «Azalternativenerji» огласило объемы выработки электроэнергии в Азербайджане (Эксклюзив)
Энергетика 16:37
Де Мистура предложил провести следующую встречу "малой группы" по Сирии 14 сентября
В мире 16:34
Возрос совокупный капитал зарегистрированных в Турции азербайджанских компаний
Бизнес 16:32
Атырауская область лидирует по инвестициям в строительный сектор Казахстана
Казахстан 16:32
Из Гималаи в Баку: как Нелли и Саймон искали мифическое существо (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 16:30
ООО Azercell поддержало летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
ИКТ 16:18
Азербайджанский музей ковра получил "глас народа" от TripAdvisor
Культура 16:18
Роскомнадзор прокомментировал возможность возобновления работы Telegram в России
Россия 16:11