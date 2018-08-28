В Турции перевернулся бронетранспортёр - есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Шырнак перевернулся военный бронетранспортёр, пишут во вторник турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате инцидента погибли двое и получили ранения семь турецких военнослужащих.
Согласно данным СМИ все пострадавшие были доставлены в военный госпиталь.
Также сообщается, что состояние пяти из раненных военнослужащих оценивается как крайне тяжёлое. О других деталях инцидента не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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