В Турции перевернулся бронетранспортёр - есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Шырнак перевернулся военный бронетранспортёр, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате инцидента погибли двое и получили ранения семь турецких военнослужащих.

Согласно данным СМИ все пострадавшие были доставлены в военный госпиталь.

Также сообщается, что состояние пяти из раненных военнослужащих оценивается как крайне тяжёлое. О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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