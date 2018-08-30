Президент Турции посетит Кыргызстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает в четверг пресс-служба президента Кыргызстана.

Эрдоган приедет по приглашению кыргызстанского коллеги Сооронбая Жээнбекова. Визит продлится два дня — 1 и 2 сентября.

Главы государств обсудят вопросы, касающиеся состояния и перспектив сотрудничества Кыргызстана с Турцией. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Президенты примут участие в работе IV заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

"Ожидается, что по итогам переговоров Сооронбай Жээнбеков и Реджеп Тайип Эрдоган подпишут ряд двусторонних документов и сделают заявление для прессы. Также в рамках официального визита президент Турции встретится с премьер-министром и спикером Жогорку Кенеша Кыргызстана", — говорится в сообщении.

Далее Эрдоган поучаствует в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников и заседании саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.