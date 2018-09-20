Турецкие власти оштрафовали Google на 15 миллионов долларов

Антимонопольный комитет Турции принял решение оштрафовать компанию Google на 93 миллиона турецких лир (около 15 миллионов долларов) за нарушение законодательства о конкуренции в сфере продаж программного обеспечения для мобильных устройств, говорится в сообщении регулятора, передает РИА Новости.

"Принято решение оштрафовать компании Google, Google International и Google Reklamcilik на 93 миллиона турецких лир за нарушение законодательства о конкуренции при продажах программного обеспечения для мобильных устройств. Эти компании должны в течение шести месяцев устранить эти нарушения и восстановить эффективную конкуренцию на рынке", - говорится в сообщении антимонопольного комитета.

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