В Турции конфисковано свыше 140 килограммов героина

БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации проводимой полицией в турецкой провинции Ван конфисковано 141 килограммов героина, сообщают во вторник местные СМИ.

Согласно данным СМИ в ходе операции был задержан один человек.

Сообщается также, что в ходе следствия было выяснено, что задержанный гражданин Турции имел тесные связи с террористической организацией РПК.

Отметим, что накануне в турецкой провинции Чорум на севере Турции конфисковано 176 килограммов героина.

Сообщается, что героин был привезен из провинции Ван на юго-востоке страны.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года. Также было конфисковано 16 802 килограмма психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.

В 2017 году в Турции было конфисковано 20 тысяч тонн героина.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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