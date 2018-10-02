В Турции конфисковано свыше 140 килограммов героина

2 октября 2018 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации проводимой полицией в турецкой провинции Ван конфисковано 141 килограммов героина, сообщают во вторник местные СМИ.

Согласно данным СМИ в ходе операции был задержан один человек.

Сообщается также, что в ходе следствия было выяснено, что задержанный гражданин Турции имел тесные связи с террористической организацией РПК.

Отметим, что накануне в турецкой провинции Чорум на севере Турции конфисковано 176 килограммов героина.

Сообщается, что героин был привезен из провинции Ван на юго-востоке страны.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года. Также было конфисковано 16 802 килограмма психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.

В 2017 году в Турции было конфисковано 20 тысяч тонн героина.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции конфискована крупная партия героина
Турция 1 октября 16:40
Турецкая полиция проводит крупную операцию против наркоторговцев
Турция 12 июля 10:35
Обнародована дата возобновления железнодорожного сообщения между турецким городом Ван и иранским Тебризом
Бизнес 13 июня 18:15
В Турции конфискована крупная партия наркотиков
Турция 3 мая 10:23
Полиция Турции конфисковала крупную партию наркотиков
Турция 13 апреля 10:57
В Турции конфискована крупна партия наркотиков
Турция 9 апреля 18:43
Лента новостей
Трамп заявил о желании США получить помощь Китая в ситуации с КНДР
США 10:08
В Туркменистане стартовали Дни Целей устойчивого развития
Туркменистан 10:06
Саудовский король выделил 200 млн долларов для поддержания Центробанка Йемена
Арабские страны 10:03
Казахстан наращивает химическое производство
Бизнес 10:02
В 2019 году на строительство дорог в Грузии будет выделено более 1 млрд лари
Грузия 09:57
Авиакомпания Primera Air объявила о закрытии своего офиса в Израиле
Израиль 09:53
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 34 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:47
Три храбреца из Азербайджана получили награду в России
Культура 09:44
В Таджикистане страны СНГ обсудят сотрудничество в области окружающей среды
Таджикистан 09:44