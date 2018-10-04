Турция и Катар проведут политические консультации – МИД

4 октября 2018 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара и Доха проведут политические консультации 4 октября в ходе визита в Турцию заместителя министра иностранных дел Катара Ахмеда Хасана Аль-Хамади. Об этом говорится в сообщении МИД Турции.

В сообщении отмечается, что Аль-Хамади проведет встречу с турецким коллегой Седатом Оналом, в ходе которой состоится обсуждение ряда вопросов, и в том числе ожидаемого визит Эмира Катара в Турцию.

Отметим, что в настоящее время Катар занимает 19 место среди стран, вложивших прямые инвестиции в экономику Турции.

Иностранные инвестиции в экономику Турции составляют 4,108 миллиарда долларов. Инвестиции Катара в турецкую экономику достигают 541 миллионов долларов.

Порядка 68 процентов прямых зарубежных инвестиций в экономику Турции приходятся на долю европейских стран. Испания занимает первое место среди европейских государств, вложивших прямые инвестиции в турецкую экономику.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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