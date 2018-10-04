Террористы РПК дорого заплатят за подрыв военного конвоя – вице-президент Турции

БАКУ /Trend/ - Террористы РПК дорого заплатят за подрыв военного конвоя в провинции Батман, сказал вице-президент Турции Фуат Октай, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Октай отметил, что поддерживающие террористов РПК силы на территории Турции и за ее приделами также дорого заплатят за оказание этой поддержки.

По словам Октая, ВС Турции не будут медлить с ответом.

Отметим, что в турецкой провинции Батман на востоке страны в результате подрыва военного конвоя погибли четверо и получили ранения пятеро военнослужащих.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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