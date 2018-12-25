Турция внимательно наблюдает за выводом войск США с севера Сирии – МИД

БАКУ /Trend/ - Турция внимательно наблюдает за выводом войск США из северных районов Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, всем странам и в том числе США известно, что Турция решительно настроена на борьбу с террористами на севере Сирии.

«Если Турция заявила, что войдет в Сирию в целях борьбы с террористами, то никто не остановит ее», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции также отметил, что на сирийские территории, освобожденные в рамках операции «Щит Евфрата» вернулись свыше 3 тысяч сирийских беженцев из Турции.

Отметим, что 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической РПК - PYD/YPG.

Эрдоган отметил, что в отрядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции, что не будут поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

Отметим, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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