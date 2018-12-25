Турция осуждает теракт в Кабуле – МИД

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает теракт в Кабуле, в результате которого погибли 43 человека, об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Турции.
В сообщении отмечается, что Анкара также выражает соболезнования семьям погибших во время теракта, а также всему афганскому народу.
Отметим, что в понедельник группа вооруженных людей совершила нападение на комплекс правительственных зданий в Кабуле, взяв в заложники сотрудников Национального управления по делам лиц с ограниченными возможностями и семей жертв войны. Экстремисты устроили три взрыва и открыли стрельбу.
Число погибших в результате нападения на правительственный комплекс в Кабуле возросло до 43.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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