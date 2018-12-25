Турция осуждает теракт в Кабуле – МИД

25 декабря 2018 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает теракт в Кабуле, в результате которого погибли 43 человека, об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Турции.

В сообщении отмечается, что Анкара также выражает соболезнования семьям погибших во время теракта, а также всему афганскому народу.

Отметим, что в понедельник группа вооруженных людей совершила нападение на комплекс правительственных зданий в Кабуле, взяв в заложники сотрудников Национального управления по делам лиц с ограниченными возможностями и семей жертв войны. Экстремисты устроили три взрыва и открыли стрельбу.

Число погибших в результате нападения на правительственный комплекс в Кабуле возросло до 43.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджан прибыл первый груз из Афганистана по маршруту "Lapis Lazuli" (ФОТО)
Бизнес 13:33
Иран официально сдал в аренду порт Шахид Бехешти в Чабахаре Индии
Экономика 12:41
Турция внимательно наблюдает за выводом войск США с севера Сирии – МИД
Турция 12:33
Китай будет содействовать стабильности в Афганистане в случае вывода войск США
Китай 12:21
Индия может присоединиться к коридору "Lapis Lazuli"
Бизнес 11:49
Число жертв атаки на правительственный комплекс в Кабуле возросло до 43
Другие страны 08:32
Лента новостей
Узбекский «Нефтегазинвест» закупит запасные части
Тендеры 17:16
Чистая прибыль «Казатомпрома» увеличилась почти в 4 раза (Эксклюзив)
Энергетика 17:15
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявляет тендер
Тендеры 17:13
В Азербайджане антидопинговые правила больше всего нарушаются в трех видах спорта - агентство
Общество 17:13
В Китае открылся четвертый Маньчжурский международный форум
Китай 17:10
Центробанк Азербайджана выставит ноты на 300 млн манатов
Финансы 17:08
Бывший министр обороны Израиля объявил о создании новой партии
Израиль 17:06
В Азербайджане развернуто производство бронежилетов
Бизнес 17:04
Лукашенко: Россия и Белоруссия "действительно могут договориться" по спорным вопросам
Беларусь 16:58