В прошлом году в Турции провели 832 операции для борьбы с контрабандой

2 января 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам 2018 года в Турции были осуществлены 832 операции в целях борьбы с контрабандой, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщаются, что в рамках соответствующих операций за указанный период в Турции было задержано 2,194 тысячи человек, 317 из которых были арестованы.

В сообщении отмечается, что за указанный период в Турции было проведено 37 операций против контрабанды топлива, 41 операция против вывоза и ввоза исторических ценностей, а также 371 операция по пресечению контрабандного ввоза алкогольных напитков.

Сообщается также, что по итогам 2018 года в Турции было конфисковано 478 тысяч литров контрабандных алкогольных напитков, свыше одного миллиона упаковок лекарственных средств, 23 тысяч мобильных телефонов и 26 тысяч тонн химических препаратов.

Согласно данным СМИ, по итогам 2018 года в Турции было конфисковано 8,817 килограмма контрабандных золотых изделий, порядка 20 тысяч единиц исторических ценностей, 45 тысяч тонн табачных изделий.

Общая стоимость конфискованных товаров составляет 69,9 миллиона лир.

Официальный курс на 2 января - 5.2905 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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