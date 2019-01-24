Ураган в Турции - есть погибший и раненные (ФОТО)

24 января 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обрушившийся на турецкую провинцию Анталья ураган привел к ранению 11 и гибели одного человека. Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, пострадавшие, среди которых нет иностранных граждан, были доставлены в городскую больницу Антальи. Сообщается, что ураган сопровождается сильным дождем.

Сообщается также, что из-за урагана в провинции было повреждено несколько зданий.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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