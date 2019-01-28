В результате пожара на судоверфи в Турции погибли два человека

28 января 2019 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате пожара на судоверфи в стамбульском районе Тузла погибли два человека и ранены 11, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

По данным СМИ, в настоящее время выясняются причины пожара.

Отметим, что сегодня в Стамбуле также произошел пожар на фабрике по производству алкогольной продукции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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