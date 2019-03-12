Бинали Йылдырым: В Турции выборы не являются вопросом выживания

БАКУ /Trend/ - Экс-спикер парламента Турции, нынешний кандидат на пост главы Стамбульского муниципалитета Бинали Йылдырым, выразил неудовольствие в связи с высказыванием президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что Йылдырым в интервью турецкой газете «Yenişafak» сказал, что во время муниципальных выборов в Турции страна не выбирает политических лидеров, и эти выборы не являются вопросом выживания.

«Вопрос выживания может касаться только вопросов, затрагивающих безопасность государства и целостность территории страны», - сказал Йылдырм.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время митинга в турецкой провинции Шырнак на юго-востоке страны сказал, что запланированные на 31 марта текущего года муниципальные выборы в Турции являются очень важными и это вопрос выживание.

Отметим, что в муниципальных выборах в Турции примут участие 13 политических партий. В том числе - партия «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), «Коммунистическая партия Турции» (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

Напомним, что муниципальные выборы в Турции состоятся 31 марта 2019 года.

Муниципальные выборы в стране проводятся каждые пять лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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