ВВС Турции провели операцию на севере Ирака

7 апреля 2019 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК в районах Зап и Гара на севере Ирака. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Отмечается, что в результате ударов уничтожены огневые точки, укрытия и склады с оружием террористов.

Отметим, что в последний раз ВВС Турции провели воздушные операции на севере Ирака в пятницу.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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