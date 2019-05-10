Никакие санкции не остановят Турцию - Эрдоган

10 мая 2019 00:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Никакие санкции и связанные с ними угрозы не остановят Турцию.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии вручения премии Ankara'nın Enleri.

«Пока мы уверены в себе, нас не остановят никакие санкции и связанные с ними угрозы, никакие дополнительные пошлины, никакие явные и скрытые эмбарго», - отметил турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул, что те, кто видит, что Турцию невозможно остановить иным путем, посягаются на надежды, дух и желание страны достичь своей цели.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции зафиксировано два землетрясения
Турция 9 мая 23:52
В Китае увидели в санкциях США против Ирана угрозу стабильности рынка нефти
В мире 9 мая 16:15
В Турции почти вдвое увеличилось число китайских компаний
Бизнес 9 мая 13:06
Эрдоган анонсировал начало новых военных операций на севере Сирии
Турция 9 мая 10:23
Трамп ввел санкции в отношении добычи и производства металлов в Иране
США 8 мая 23:10
Глава МИД Ирана: меры Тегерана по ядерной сделке связаны с последними санкциями США
В мире 8 мая 16:31
Лента новостей
Госдеп США одобрил продажу Катару вертолетов Apache на три миллиарда долларов
США 01:17
Прокуратура Швеции объявит о решении по делу Ассанжа 13 мая
В мире 01:12
"Арсенал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы
Спорт 01:01
Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона
США 00:19
Сегодня 96-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева
Политика 00:01
При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек
В мире 9 мая 23:57
В Турции зафиксировано два землетрясения
Турция 9 мая 23:52
Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет поладить с ней
США 9 мая 23:35
Боевики за сутки обстреляли населенные пункты в Латакии и Алеппо
Арабские страны 9 мая 23:27