В одной из турецких провинции горят леса

7 июля 2019 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир в районе Сеферихисар горят леса, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что для тушения пожара направлены бригады пожарных. Задействованы 11 вертолетов, 10 бульдозеров и 54 поливомоечных машин.

Пожар произошел в 16:00 по местному времени. О причинах пожара не сообщается.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

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