Создание новой политической партии в Турции становится все более актуальной темой - СМИ

9 июля 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создание новой политической партии во главе с экс-министром по делам экономики и экс-главой МИД Турции Али Бабаджаном становится все более актуальным. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в случае создания новой политической партии около сорока депутатов из правящей Партии справедливости и развития (ПСР) присоединятся к новой партии и покинут ряды ПСР.

Согласно данным СМИ, среди политических фигур, которые готовы присоединиться к новой политической партии, значатся такие личности как экс-министр юстиции Садуллах Эргюнь, экс-министр финансов Мехмет Шимшек.

Отметим, что накануне экс-министр по делам экономики и экс-глава МИД Турции Али Бабаджан покинул ряды ПСР.

Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу, Абдуллах Гюль, Бюлент Арындж.

Напомним, что в последний раз в Турции новая партия была создана в ноябре 2018 года. Ее основателем стал Фатих Эрбакан, сын экс-премьера Турции Неджметтина Эрбакана. Тем самым число политических партий в Турции достигло 83-х.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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