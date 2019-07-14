В Турции еще один человек погиб от потребления контрафактного алкоголя

14 июля 2019 09:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана от потребления контрафактного алкоголя скончался еще один человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, инцидент произошел в районе Джейхан.

Сотрудники районного управления полиции задержали четырех лиц, подозреваемых в продаже контрафактных алкоголь.

Также говорится, что три человека отравивших контрафактным алкоголем продолжают лечение.

Отметим, что на прошлой неделе от потребления контрафактного алкоголя в провинции Мерсин отравились 16 человек, десять из которых скончались.

Согласно данным СМИ, контрафактный алкоголь был привезен в Турцию из Европы.

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