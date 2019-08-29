Экс-министр юстиции Турции покинул ряды правящей партии

29 августа 2019 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экс-министр юстиции Турции Садуллах Эргюн покинул ряды правящей Партии справедливости и развития (ПСР), пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что вместе с Эргюном также покинули ряды ПСР бывший вице-премьер страны Бешир Аталай, экс-министр образования страны Гусейн Челик.

Согласно данным СМИ, причина отставки названных лиц связана с их присоединением к новой политической партии, создание которого ожидается в сентябре этого года.

Отметим, что ранее экс-министр по вопросам экономики Турции Али Бабаджан назвал имена лиц, которые создадут новую политическую партию в стране.

По словам Бабаджана, новая политическая партия будет создана уже в начале осени экс-президентом Турции Абдуллахом Гюлем и экс-заместителем председателя ПСР Беширом Аталаем.

Отметим, что восьмого июля экс-министр по делам экономики и экс-глава МИД Турции Али Бабаджан покинул ряды ПСР.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее раскритиковал выход Бабаджана из правящей партии.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что создается новая партия во главе с Бабаджаном и к этому политическому движению присоединится Абдуллах Гюль.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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