Главы Минобороны Турции и Ирана обсудили региональные вопросы

16 сентября 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главы Минобороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Ирана Амир Хатами обсудили региональные вопросы, пишет в понедельник Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В сообщении отмечается, что встреча министров обороны состоялась в Анкаре накануне трехстороннего саммита по Сирии, в котором примут участие президенты Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, России - Владимир Путин и Ирана - Хасан Рухани.

«В рамках встречи страны также обсудили вопросы безопасности», - говорится в сообщении министерство обороны Турции.

Напомним что, первый российско-турецко-иранский саммит по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам участники заявили, что создание зон деэскалации не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет арабской республики, а также призвали власти в Дамаске и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (апрель 2018 года), Тегеране (сентябрь 2018 года) и Сочи (февраль 2019 года).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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