В Стамбуле задержаны восемь террористов ИГ

19 сентября 2019 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках антитеррористической операции в Стамбуле задержаны восемь членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что двое из задержанных — женщины. О деталях операции не сообщается.

Напомним, что седьмого сентября в Стамбуле в ходе спецоперации был задержан один из «эмиров» ИГ.

12 июня текущего года в турецких провинциях Адана, Мерсин и Текирдаг были задержаны 19 боевиков организации.

Ранее, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.

По словам главы МВД, в связи с этим в Турции значительно усилены меры безопасности.

«Турецкая разведка активно работает с целью ликвидации террористов и исходящих от них угроз», - сказал Сойлу.

Напомним также, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции прошли крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии.

В рамках операций были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман — один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан т.н. «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала т. н. "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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