Омар Альфардан подчеркивает растущие интересы Коммерческого банка в Турции

30 сентября 2019 04:51 (UTC+04:00)

Инвестиции Коммерческого банка в Альтернативный банк будут продолжать расти и повышать ценность экономики обеих стран. Турция хорошо известна и воспринимается катарским народом. Недавние события также сблизили две страны, заявил управляющий директор Коммерческого банка и председатель правления «Альтернативного банка» Омар Хуссейн Альфардан, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В интервью ведущему турецкому журналу «Экономист» Омар Хусейн Альфардан сказал: «Инвестиции Катара в Турцию растут, особенно в таких стратегических секторах, как финансы, розничная торговля, энергетика, сельское хозяйство и строительство. Катар напрямую инвестировал в Турцию около 23 миллиардов долларов США и занимает 19-е место по прямым инвестициям ».

«Эти инвестиции преимущественно в банковской сфере, и мы видим, что эти инвестиции в основном осуществляются в форме приобретения акций. В этом отношении мы являемся свидетелями того факта, что катарские компании видят в Турции большой инвестиционный потенциал и вкладывают средства в различные отрасли, включая банковскую, в рамках своих среднесрочных и долгосрочных планов », - добавил он.

Подчеркивая силу стратегических отношений с Турцией, он отметил, что Коммерческий банк занимает ключевую позицию в качестве инвестора, который верит в долгосрочный потенциал и мощь турецкой экономики и поддерживает развитие постоянно растущих деловых отношений между Турцией и Катаром.

Одним из важнейших приоритетов банка является оказание финансовой и торговой поддержки для все более тесного стратегического сотрудничества между этими двумя союзными и дружественными странами, которые стояли бок о бок в трудные времена, поэтому Турция находится в центре международной стратегии Коммерческого банка.

Интервью пролило свет в основном на стратегические отношения с Турцией и приобретение Коммерческим банком Альтернатиф банка, крупнейшей инвестиции, осуществленной катарским частным сектором на сегодняшний день. Инвестиционная стратегия, лежащая в основе решения Коммерческого банка о приобретении банка на турецком рынке, была подробно объяснена в интервью, в котором говорилось, что Альтернатиф банк считается крупнейшей инвестицией, осуществленной катарским частным сектором на сегодняшний день.

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