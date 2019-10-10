Постпред Турции в письме СБ ООН объяснил операцию в Сирии борьбой с терроризмом

Турция начала военную операцию на севере Сирии для "противодействия постоянной террористической угрозе" и целью операции будут только террористы. Об этом говорится в письме постоянного представителя Турции при ООН Феридуна Синирлиоглу, адресованного в среду председателю Совета Безопасности ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Турция начала операцию "Источник мира" 9 октября 2019 года в соответствии с правом на самооборону, закрепленном в статье 51 Устава ООН, для противодействия постоянной террористической угрозе, для того, чтобы обеспечить безопасность границ Турции, для нейтрализации террористов, действующих из районов, прилегающих к границам Турции, а также для того, чтобы освободить Сирию от тирании сирийской ветви Рабочей партии Курдистана, а также "Даиш" (арабское название террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ), - говорится письме. - Для национальной безопасности Турции возникла прямая и непосредственная угроза со стороны террористических организаций, действующих к востоку от Евфрата в Сирии, среди которых - "Даиш" и Рабочая партия Курдистана".

В письме выражено сожаление по поводу того, что "переговоры с США о создании зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы на северо-востоке Сирии, свободной от террористов, что отвечало бы законным интересам безопасности Турции, по-прежнему не привели к результату, несмотря на предпринятые турецкой стороной усилия и добрую волю".

"Цель операции, - указывается далее в письме, - только террористы, их укрытия, места дислокации, их оружие, транспортные средства и оборудование". В документе утверждается, что будут предприняты все меры для того, чтобы избежать нанесения ущерба гражданскому населению.

Постпред Турции при ООН сообщил также о том, что остаются открытыми все каналы связи для того, чтобы "избежать случайных инцидентов или открытия огня по союзникам и партнерам".

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в преддверии начала новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Отметим, что ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.