В Стамбуле вновь произошло землетрясение

14 октября 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле произошло землетрясение силой 3,1 балла, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди жителей.

Напомним, что 26 сентября в Стамбуле произошло землетрясение силой 5,8 балла. В результате землетрясения повреждения получили 473 здания.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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