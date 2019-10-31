Турция прилагает все усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта – МИД Турции

31 октября 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция прилагает все усилия для урегулирования нагорно –карабахского конфликта, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу Анкара также выступает за мирное урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Армен

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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