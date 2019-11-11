Турция начала депортацию террористов ИГ в их страны

11 ноября 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция начала депортацию ранее задержанных террористов «Исламского государства» (ИГ) в их страны. Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сегодня из Турции был депортирован один боевик ИГ, который является гражданином США.

14 ноября из Турции будут депортированы 7 террористов ИГ, которые являются гражданами Германии.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что, начиная с 11 ноября, Турция начнет процесс депортации ранее задержанных террористов ИГ в их страны.

По словам Сойлу, Турция не намерена удерживать их у себя, даже если их лишат гражданства.

Министр сказал, что в настоящее время в тюрьмах Турции содержатся 1,2 тысячи террористов ИГ.

Сойлу сообщил, что в ходе антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии ВС Турции задержали 287 человек, связанных с ИГ, среди которых есть женщины и дети.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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