ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО, и Анкара от них не откажется – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 не представляют угрозы для НАТО, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, НАТО и США осведомлены о том, что Турция остро нуждается в защите своего воздушного пространства. Для этого она закупает российские комплексы С-400, так как Вашингтон отказался продать для турецкой армии американские ЗРК, сказал Чавушоглу.

Глава МИД отметил, что Турция еще раз предлагает США создать комиссию для проверки С-400.

В Анкаре не намерены подчиняться требованиям США об отказе от российских ЗРК, добавил Чавушоглу.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

Отметим, что Турция начинает тестирование работы радаров приобретенных у РФ систем ПВО С-400, для чего в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.

Напомним, что первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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